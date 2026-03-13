Фотофакт: Тантамарески установили у псковской филармонии

Тантамарески установили у Псковской областной филармонии в преддверии открытия 52-го Фестиваля русской музыки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Теперь ростовые фигуры доступны для создания необычных снимков.

Напомним, 52-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова стартует в Пскове уже завтра, 14 марта. По традиции музыкальный смотр продлится неделю. В этом году фестиваль будет посвящен Году единства народов России.

Фестиваль русской музыки реализуется в рамках нацпроекта «Семья».