В псковской гимназии №29 провели экоурок для пятиклассников

Экоурок для учащихся пятого «А» класса состоялся в псковской гимназии №29 сегодня, 13 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие проходило на шестом по расписанию уроке. Его организовали в рамках экологического образовательного проекта «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области». Урок провели две девятиклассницы Юлиана Козловская и Софья Кувакина. Девочки задавали учащимся вопросы о хронологии и истории создания бумаги. Они вспомнили с ними, кто ввел книгопечатание в России, как изготавливалась бумага в разные исторические периоды, когда и в каком городе страны впервые появилась бумага, а также рассмотрели этапы переработки макулатуры.

Руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров тоже участвовал в проведении урока. Он организовал игру с детьми на тему сортировки отходов и обсудил с ними важность сбора макулатуры и его цели. Благодаря Сергею Елизарову ученики открыли для себя много нового, например, что бумага производится не только из древесины, но и из воды, и даже из нефти.

По словам Сергея Елизарова, эффективность экоуроков оценивается путем последующего тестирования учеников. Он объяснил процесс следующим образом:

«В начале первого урока и потом в конце третьего урока проводится тестирование. Затем я собираю результаты, заношу их в специальную таблицу, где формулы автоматически показывают процент улучшения. Это позволяет нам увидеть, есть ли реальный эффект от наших занятий».

За пять лет существования проекта, по словам Сергея Елизарова, экоуроки затронули более 19 600 учеников. Ранее проводилось около 100 уроков в неделю, однако теперь число уроков сократилось до десяти в неделю. Причиной этому руководитель проекта назвал тот факт, что большинство школ региона уже охвачено проектом, и новых мест для проведения уроков практически не осталось.

«Проект «Экомышление» сейчас уже приобрёл статус межрегионального. Он представлен в десяти регионах. Этот год объявлен президентом Годом единства народов России, поэтому мы расширяем нашу экологическую деятельность в тех регионах, где проживает наибольшее количество коренных народов: Чувашия, Татарстан, Удмуртия, Коми, Башкортостан. В этих регионах мы уже проводим наши мероприятия, и нам важно развивать не только экологическую составляющую, но и культурную, показать, что экология — это наше общее дело, несмотря на многообразие народов в нашей стране», - подчеркнул Сергей Елизаров.

Софья Кувакина поделилась с корреспондентом ПЛН, почему она и её напарница решили начать проводить экоуроки:

«Нас побудило проводить уроки то, что мы видим на улице — становится очень грязно, мусор повсюду разлетается. Люди иногда проходят и бросают мусор мимо урн. Смотреть на это больно. Нам как-то попалась ссылка на волонтёрство и проведение уроков в школах. Мы поняли, что это нам нужно, и, возможно, главным образом мусорят дети. Поэтому надо как-то минимизировать это с ранних лет. Решили, что в нашей школе надо проводить такие уроки. Мы всё согласовали с завучем, нам разрешили, и с 2024 года уже мы проводим экоуроки в нашей школе».

Юлиана Козловская рассказала, какие темы они стараются поднимать на уроках: «На уроках мы затрагиваем различные темы, связанные с экологией, например раздельный сбор мусора и правильную переработку бумаги».

Старшеклассницы также добавили, что получили от детей очень большой отклик: «Мы, начиная с 2024 года, проводим уроки. Дети подходят к нам и спрашивают: «А вы придёте к нам в этом году?» То есть им всем очень нравятся экоуроки, и они с нетерпением просят, когда же мы снова придём. У нас программа меняется, и каждый год им всё интереснее слушать нас. Они запоминают для себя какие-то привычки. Спустя время к нам дети подходят и рассказывают, что складывают батарейки в пятилитровую бутылку».

Проект «Экомышление» поддержан Фондом президентских грантов.