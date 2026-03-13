В псковской гимназии №29 провели экоурок для пятиклассников

Экоурок для учащихся пятого «А» класса состоялся в псковской гимназии №29 сегодня, 13 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Мероприятие проходило на шестом по расписанию уроке. Его организовали в рамках экологического образовательного проекта «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области». Урок провели две девятиклассницы Юлиана Козловская и Софья Кувакина. Девочки задавали учащимся вопросы о хронологии и истории создания бумаги. Они вспомнили с ними, кто ввел книгопечатание в России, как изготавливалась бумага в разные исторические периоды, когда и в каком городе страны впервые появилась бумага, а также рассмотрели этапы переработки макулатуры.
Руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров тоже участвовал в проведении урока. Он организовал игру с детьми на тему сортировки отходов и обсудил с ними важность сбора макулатуры и его цели. Благодаря Сергею Елизарову ученики открыли для себя много нового, например, что бумага производится не только из древесины, но и из воды, и даже из нефти.
По словам Сергея Елизарова, эффективность экоуроков оценивается путем последующего тестирования учеников. Он объяснил процесс следующим образом:
За пять лет существования проекта, по словам Сергея Елизарова, экоуроки затронули более 19 600 учеников. Ранее проводилось около 100 уроков в неделю, однако теперь число уроков сократилось до десяти в неделю. Причиной этому руководитель проекта назвал тот факт, что большинство школ региона уже охвачено проектом, и новых мест для проведения уроков практически не осталось.
Софья Кувакина поделилась с корреспондентом ПЛН, почему она и её напарница решили начать проводить экоуроки:
Юлиана Козловская рассказала, какие темы они стараются поднимать на уроках: «На уроках мы затрагиваем различные темы, связанные с экологией, например раздельный сбор мусора и правильную переработку бумаги».
Старшеклассницы также добавили, что получили от детей очень большой отклик: «Мы, начиная с 2024 года, проводим уроки. Дети подходят к нам и спрашивают: «А вы придёте к нам в этом году?» То есть им всем очень нравятся экоуроки, и они с нетерпением просят, когда же мы снова придём. У нас программа меняется, и каждый год им всё интереснее слушать нас. Они запоминают для себя какие-то привычки. Спустя время к нам дети подходят и рассказывают, что складывают батарейки в пятилитровую бутылку».
Проект «Экомышление» поддержан Фондом президентских грантов.