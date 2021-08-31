Общество

В Псковской области участвующим в вакцинации от COVID-19 медикам выплатят более 26 млн рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств федерального бюджета для организации выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медикам, участвующим в проведении вакцинации от COVID-19 взрослого населения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Псковская область на эти цели получит более 26 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. Средства выделены из резервного фонда кабмина. В общей сложности между субъектами РФ распределено около 7,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от COVID-19 завершили уже 153 670 жителей псковского региона. Первый компонент вакцины получили 174 786 человек.