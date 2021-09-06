Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
памятка - собираем ребенка в школу
собираемся в лес
концерт Артура Руденко
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
праздники и свадьбы после бала
Доступная медпомощь
ТОП-11 детских секций в Пскове
выбираем обогреватель
Новый язык с ноля
Предупреждают Только раз
господдержка бизнеса и инвесторов
Телефон прямого эфира 56-73-72
на выборы - с Народной программой
Нацпроекты стирают границы
конкурс - застройка Четырех углов
наши в Афганистане
 
 
 
ещё Общество 06.09.2021 07:300 Еще у 91 человека выявили коронавирус в Псковской области 06.09.2021 11:370 В России расширили функционал портала госуслуг 06.09.2021 11:040 Число жертв COVID-19 в Псковской области увеличилось до 699 06.09.2021 11:013 Псковичи могут выиграть обогреватель или электроплитку от завода «Зенча» 06.09.2021 10:580 Как выглядит обновленный интерьер храма Невского. ВИДЕО 06.09.2021 10:420 На площадке «Единой России» разработали предложения по подготовке врачей
 
 
 
Самое популярное 30.08.2021 09:535 Молодой человек погиб после падения с моста в Пскове 30.08.2021 13:5110 Два зампредседателя комитета по образованию Псковской области покинули свои должности 03.09.2021 11:247 Россиян будут штрафовать за хранение заготовок на зиму в подвале дома 30.08.2021 12:3222 «Учителя уезжают из Пскова за большими заработками и вслед за мужьями» 03.09.2021 15:120 В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковской области выпадет первый снег
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России расширили функционал портала госуслуг

06.09.2021 11:37|ПсковКомментариев: 0

Новый функционал системы единого портала госуслуг будет автоматически заполнять пользовательские онлайн-заявления. Такое постановление утвердило правительство в понедельник, 6 сентября, пишут «Известия».

Алгоритмы портала смогут запрашивать необходимую информацию в органах власти и других учреждениях и автоматически вносить полученные данные в специальные поля. Такой запрос будет направляться только в момент заполнения заявления, после отправки которого данные не будут храниться на портале.

Например, при удаленной подаче заявления на регистрацию по месту жительства, сервис самостоятельно направит запрос в Росреестр и оценит возможность прописки в указанном жилом помещении. Если гражданин подает заявление на субсидии и выплаты, портал в режиме онлайн проверит данные и предзаполнит документ.

Ранее сообщалось, что встать на учет по месту пребывания в России теперь можно на портале «Госуслуги» без визита в отдел МВД или МФЦ.

Вместе с тем с 1 сентября российские автомобилисты могут обжаловать на «Госуслугах» штрафы, выписанные при помощи камер фото- и видеофиксации. Уточняется, что с помощью портала «Госуслуги» можно также передать копию решения суда по указанной жалобе.

Теги: #Госуслуги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Псковской области разрешили проводить корпоративы — поддерживаете или нет?
В опросе приняло участие 262 человека
06.09.2021, 11:470 Около 200 псковских работодателей повысили сотрудникам зарплату после общения с налоговой 06.09.2021, 11:410 Псковича осудили за избиение женщины и грабеж 06.09.2021, 11:370 В России расширили функционал портала госуслуг 06.09.2021, 11:220 Уникальная выставка откроется в честь 110-летия Анастасиевской часовни в Пскове
06.09.2021, 11:150 Семь брендов Псковской области участвуют в национальном конкурсе «Вкусы России» 06.09.2021, 11:132 С дома в центре Пскова демонтируют часть балконов 06.09.2021, 11:040 Число жертв COVID-19 в Псковской области увеличилось до 699 06.09.2021, 11:013 Псковичи могут выиграть обогреватель или электроплитку от завода «Зенча»
06.09.2021, 10:580 Как выглядит обновленный интерьер храма Невского. ВИДЕО 06.09.2021, 10:580 Парламентский марафон-2021: на финишной прямой 06.09.2021, 10:420 На площадке «Единой России» разработали предложения по подготовке врачей 06.09.2021, 10:290 Троих потерявшихся в лесах Псковской области обнаружили спасатели за выходные
06.09.2021, 10:210 За распространение наркотиков будут судить жителя Печорского района 06.09.2021, 10:030 Два автомобиля горели в Псковской области в выходные 06.09.2021, 09:502 В Пскове машина ДПС врезалась в автомобиль под управлением пенсионера. ВИДЕО 06.09.2021, 09:380 Три минометные мины обнаружили в Невельском районе
06.09.2021, 09:310 Роспотребнадзор запустил горячую линию по организации питания в школах 06.09.2021, 09:230 В МВД рассказали о наиболее частых причинах запрета въезда в Россию 06.09.2021, 09:150 Три человека погибли на дорогах Псковской области за неделю 06.09.2021, 09:082 Генпрокурор РФ предложил расширить понятие экстремизма
06.09.2021, 08:530 Пропавшего в конце лета мужчину продолжают искать в Великолукском районе 06.09.2021, 08:352 Аналитики определили размер средней предлагаемой зарплаты в Псковской области 06.09.2021, 08:180 В российской армии увеличат число резервистов 06.09.2021, 08:001 План вакцинации от COVID-19 в Псковской области выполнили почти на 60%
06.09.2021, 07:450 Синоптики обещают возвращение тепла в регионы Северо-Запада 06.09.2021, 07:300 Еще у 91 человека выявили коронавирус в Псковской области 06.09.2021, 07:180 Крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки 06.09.2021, 07:003 Эксперты назвали партии с несодержательными программами
05.09.2021, 22:370 Инфекционист заявил, что один из штаммов коронавируса способен обходить защиту антител 05.09.2021, 22:2613 Ограничительные столбы установили в центре Пскова, чтобы прекратить нарушения ПДД 05.09.2021, 22:000 В Пскове идет набор на курсы для продолжающих на направление «Искусственный интеллект» 05.09.2021, 21:411 Чубайс назвал способ повысить зарплаты в России
05.09.2021, 21:221 Выставка живописи «Преломление цвета» откроется в Пскове 05.09.2021, 20:581 Минздрав Аргентины опубликовал отчет о побочных эффектах у привитых «Спутником V» 05.09.2021, 20:360 Псковичам предлагают поучаствовать в областном фестивале современной песни и поэзии 05.09.2021, 20:122 Подрядчик приступил к ремонту улицы Фрунзе в Пскове
05.09.2021, 19:501 Ученые нашли способ обнаружить первый признак развития болезни Альцгеймера 05.09.2021, 19:281 Псковичей призвали не разрешать детям играть с чужими животными 05.09.2021, 19:030 В псковский ОМОН требуются кинологи и водители 05.09.2021, 18:402 Фестиваль «Крещендо» в Пскове в следующем году пройдет в три дня
05.09.2021, 18:170 Почетный донор рассказал о пользе сдачи крови 05.09.2021, 17:555 Пропавшую в бежаницком лесу женщину два часа выводили до ближайшей дороги 05.09.2021, 17:3414 Жителей Псковской области предупредили о ночных заморозках 05.09.2021, 17:156 Лидер военных мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства и закрытии границ
05.09.2021, 16:540 Псковская область получит более 300 млн рублей на строительство социальных учреждений 05.09.2021, 16:320 В школах Великих Лук прошли уроки с ветеранами МЧС 05.09.2021, 16:1114 Избирком аннулировал регистрацию Николая Кузьмина на выборы в областное Собрание 05.09.2021, 16:079 Эксперты перечислили три признака, при которых нужно избавляться от автомобиля
05.09.2021, 15:390 В одной из псковских деревень открылось библиокафе 05.09.2021, 15:185 ЛДПР: Представители важнейшей профессии не должны получать минимальный оклад 05.09.2021, 14:555 Аналитики оценили желание россиян получать зарплату «в конверте» 05.09.2021, 14:340 Псковские синоптики прогнозируют день без осадков 6 сентября
05.09.2021, 14:156 В Минздраве заявили о проблемах с репродуктивной функцией у мужчин после COVID-19 05.09.2021, 13:500 Великолукский боксер подписал контракт на профессиональный бой в Екатеринбурге 05.09.2021, 13:241 Утром пьяный водитель попал в ДТП на улице Советской Армии в Пскове 05.09.2021, 13:100 Псковским дачникам посоветовали не заходить в дом после кражи до приезда полиции
05.09.2021, 12:496 Арбитражный суд запретил Google и «Яндекс» показывать фразу «Умное голосование» в поиске 05.09.2021, 12:250 Почти сорок тысяч детей приняли в «Михайловском» этим летом 05.09.2021, 12:050 Россиян предупредили о новых автомобильных штрафах 05.09.2021, 11:430 Коронавирус унес жизни еще четырех человек в Псковской области
05.09.2021, 11:273 В великолукском парке украли рабочий инвентарь уборщицы 05.09.2021, 11:0611 В Псковской области образовалась недостаточность внутренних финансовых ресурсов 05.09.2021, 10:470 Фигурант уголовного дела из Великих Лук выращивал на даче коноплю 05.09.2021, 10:2513 Интерактив: Лестница-костолом на Рижском проспекте в Пскове
05.09.2021, 10:030 Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады 05.09.2021, 09:440 Псковичам предлагают добровольно сдать оружие за вознаграждение 05.09.2021, 09:230 Около 156 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области 05.09.2021, 09:026 Врач-инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон
04.09.2021, 22:273 Самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом достигнут в Псковской области 04.09.2021, 22:007 Самозанятых финансово поддержат в Псковской области 04.09.2021, 21:401 Стал известен график проведения сельскохозяйственных ярмарок в Псковской области 04.09.2021, 21:200 Сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче Чемпионата мира по футболу
04.09.2021, 21:000 Проект развития экспорта в Псковской области обсудили на Восточном экономическом форуме 04.09.2021, 20:400 Дополнительный поезд из Великих Лук до Санкт-Петербурга пойдет на ноябрьских праздниках 04.09.2021, 20:200 Организаторов фестиваля в честь Довлатова в Санкт-Петербурге забрала полиция 04.09.2021, 20:000 Порховская школа-интернат получила новое оборудование по нацпроекту
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.