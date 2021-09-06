Общество

Псковский архивист выступит на международном форуме в Хабаровске

Исполняющая обязанности директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова выступит на международном форуме в Хабаровске. Об этом Государственный архив Псковской области сообщил в социальной сети.

Фото: Государственный архив Псковской области ВКонтакте.

Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» стартовал 6 сентября в Хабаровске. Его участниками стали историки, архивисты, руководители образовательных учреждений, музеев, представители поисковых отрядов и многие другие, сообщили в архиве.

В центре внимания форума - накопленный опыт в рамках проекта «Без срока давности» и применение его наработок при изучении материалов о разработке и применении милитаристской Японией бактериологического оружия в отношении СССР и других стран, а также о фактах его испытаниях на живых людях.



6 и 7 сентября в формате тематических сессий пройдет обсуждение самых разных тем: от современных международных отношений и сохранения исторической памяти до новейших образовательных программ и включения в них рассекреченных архивных материалов.

В числе участников будут и представители Псковской области. Так, вопросы интеграции проекта «Без срока давности» в образовательный процесс, опыт и перспективы осветят сотрудники псковского университета.

На сессии «"Без срока давности" - от общественной инициативы до мегапроекта» выступит исполняющая обязанности директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.



«Наши коллеги из Хабаровска планируют создать еще один том для издания «Без срока давности» - сборника документов о злодеяниях нацистов на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны. Не секрет, что опыт псковских архивистов по работе с документами использовали многие регионы. Теперь нам предстоит поделиться наработками с коллегами из Хабаровского края», - отметила Наталья Исакова.

Организаторами форума выступают Российское историческое общество, Российское общество историков-архивистов, авторы проекта «Бессмертный полк», ФСБ России, Генеральная прокуратура и Следственный комитет РФ, МИД России, МВД России, министерство просвещения России, министерство науки и высшего образования России, правительство Хабаровского края.