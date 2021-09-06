Общество

В Псковской области выявили 95 заразившихся коронавирусом за сутки

Еще 95 человек пополнили статистику заболеваемости коронавирусом в Псковской области. Всего зафиксировано 47 тысяч 607 случаев заражения, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

За все время пандемии в регионе от COVID-19 удалось избавиться 41 тысяче 291 человеку, за прошедшие сутки выздоровевших нет. Умерли 699 пациентов.

«Эксперты считают, что основной процент заболевших осенью придется на школьников и студентов», - написал губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

Всего в регионе сделали 506 тысяч 934 теста на новую инфекцию, в том числе 975 исследований провели за минувшие сутки.