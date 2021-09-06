Ведерников рассказал, сколько псковичей нужно привить от COVID-19

Для успешного противодействия COVID-19 Псковской области нужно более 300 тысяч вакцинированных, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.
«Убедите родных и близких сделать прививку», - обратился к жителям региона губернатор.
Всего на сегодняшний день в Псковской области полностью привились от коронавируса 157 тысяч 423 человека (+1340 за сутки), первый этап вакцинации прошли 176 тысяч 421 (+619). Ревакцинировались 1194 псковича (+104).
Использовано 77,5% поступившей в регион вакцины от COVID-19.