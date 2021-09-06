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Ведерников рассказал, сколько псковичей нужно привить от COVID-19

07.09.2021 07:35|ПсковКомментариев: 1

Для успешного противодействия COVID-19 Псковской области нужно более 300 тысяч вакцинированных, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Убедите родных и близких сделать прививку», - обратился к жителям региона губернатор.

Всего на сегодняшний день в Псковской области полностью привились от коронавируса 157 тысяч 423 человека (+1340 за сутки), первый этап вакцинации прошли 176 тысяч 421 (+619). Ревакцинировались 1194 псковича (+104).

Использовано 77,5% поступившей в регион вакцины от COVID-19.

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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