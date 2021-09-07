Общество

Более 13 килограммов запрещенных к ввозу сыров уничтожили в Великих Луках

Более 13 килограммов запрещенных к ввозу на территорию России сыров уничтожили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе рейда сотрудники управления обнаружили в магазине сыры, запрещенные к ввозу на территорию страны. На маркировочных этикетках 13,5 килограммов сыра торговых марок «Мaasdam», LA Polle «BRJE «Фрико Козий», «MOLTERNО» и «TARTYFO» были указаны предприятия-производители стран-членов Европейского союза: Голландии, Польши, Италии.

Сыры изъяли и уничтожили.