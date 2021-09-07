Общество

С 15 сентября разрешен сбор клюквы в охранной зоне Полистовского заповедника

С 15 сентября по 1 декабря официально разрешен сбор клюквы на выделенных участках в охранной зоне Полистовского заповедника. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на пресс-службу заповедника.

Фото: pixabay.com

В Локнянском районе разрешен сбор ягод в трех местах: ур. Болтухино, ур. Усадьба и ур. Язвы.

В Бежаницком районе разрешенных мест для сбора клюквы нет

Госинспекторы заповедника регулярно проводят охранные рейды, проверяют документы на право пребывания на территории заповедника и его охранной зоны, задерживают нарушителей.