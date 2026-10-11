Сервисы «Яндекса» стали восстанавливать работу после сбоя

Сервисы компании «Яндекс», в том числе «Яндекс Go» и «Яндекс Еда» начали восстанавливать работу.

Фото: Сергей Лантюхов/ Известия

В приложении «Яндекс Go» снова отображаются свободные автомобили и доступен заказ такси. В «Яндекс Еде» также возобновилась возможность оформлять заказы, однако чат со службой поддержки пока остается недоступным.

При этом «Яндекс Пэй» и «Яндекс Лавка» продолжают работать с перебоями. Приложения также сообщают о возможных неполадках. Их функции пока не доступны полностью.

В «Яндексе», в результате атаки БПЛА во Владимире получила повреждения инфраструктура дата-центра компании. Уточнялось, что в результате инцидента никто не пострадал. В компании предупредили, что текущая конфигурация ресурсов остается неустойчивой, а платформа функционирует в аварийном режиме, пишут «Известия».