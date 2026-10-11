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Михаил Ведерников: Задача власти — быть надежным партнером для аграриев

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил аграриев региона с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается сегодня, 11 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

«В нашей области этот праздник отмечают более 30 тысяч человек: аграрии, фермеры, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, ученые, работники перерабатывающей индустрии. Это люди, которые своим ежедневным трудом обеспечивают благополучие региона и всей нашей страны. Благодаря вашему профессионализму и самоотдаче Псковская область уверенно удерживает статус одного из лидеров России по темпам роста производства скота и птицы, демонстрирует стабильно высокие результаты в растениеводстве», - отметил глава региона.

Губернатор также поблагодарил всех представителей индустрии за труд, любовь и трепетное отношение к родной земле.

«Задача власти на федеральном и региональном уровнях — быть надежным партнером для аграриев. Мы будем и впредь поддерживать эти успехи, чтобы каждое крестьянско-фермерское хозяйство и сельхозпредприятие имели все необходимые ресурсы для развития и реализации самых смелых планов. Выражаю признательность ветеранам отрасли. Ваш богатый опыт и высокий профессионализм служат примером для молодого поколения специалистов», - заключил Михаил Ведерников. 

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