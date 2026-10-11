Потребление мяса на душу населения в РФ обновило рекорд

В 2025 году потребление мяса на душу населения в России достигло 83 кг. Этот показатель стал максимальным с 1990 года. Об этом свидетельствуют данные статистики, с которыми ознакомилось.

Уточняется, что в 1990 году потребление мяса и мясопродуктов составляло 75 кг на душу населения. В течение следующего десятилетия показатель планомерно снижался и к началу 2000-х годов упал до минимума в 45 кг.

После этого периода начался восстановительный рост, который привел к текущим рекордным значениям: уже в 2023 году показатель впервые преодолел отметку в 80 кг на человека. Представленные статистические данные не учитывают информацию по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям, пишут «РИА Новости».