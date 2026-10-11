Врач рассказал, что нельзя делать при первых симптомах простуды

При заболевании простудой не рекомендуется пить антибиотики без назначения и сбивать температуру 37,5 градуса, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Не глотайте антибиотики без назначения - они не работают против вирусов, а навредить могут. Не сбивайте температуру 37,5 - это часть иммунного ответа. Жаропонижающие лучше пить при 38–39. Не кутайтесь в три одеяла и не создавайте холодных условий, не парьте ноги в кипятке и не дышите над картошкой - ожоги слизистой и тепловой удар не редкость», - сказал Умнов.

Эксперт не рекомендует сбивать невысокую температуру, мазать кожу вокруг горла йодом или чистым спиртом, пытаться переболеть на ногах, а также хаотично принимать иммуностимуляторы из рекламы. Кроме того, Умнов посоветовал вызвать врача, если появилась одышка, сильная боль или заторможенность, а температура растет выше 39 градусов за первые двое суток.

Согласно рекомендациям врача, при первых симптомах простуды необходимо рано лечь спать, пить больше теплой жидкости, например, воду, морс, некрепкий чай, проветрить комнату и увлажнить воздух. При этом, как уточнил специалист, не нужно заставлять себя есть, но пища должна быть легкой. Умнов отметил, что температуру достаточно измерять два-три раза в день, а при начавшемся насморке начать промывать нос солевым раствором, пишет «Лента.ру».