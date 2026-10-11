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В Госдуме исключили снижение окладов из-за праздников в ноябре и январе

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Дополнительный нерабочий день в ноябре и продолжительные новогодние каникулы в январе не приведут к сокращению окладов работающих граждан. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Парламентарий пояснила, что наличие праздничных дней в календаре не уменьшает размер заработной платы для тех, кто трудится на условиях окладной или тарифной системы оплаты труда. По словам Бессараб, в такие месяцы стоимость одного рабочего дня увеличивается пропорционально количеству выходных.

«Праздничные дни никоим образом не уменьшают зарплату, если работающий трудится на условиях окладной, тарифной системы оплаты труда», — сказала Бессараб.

В связи с этим сотрудники с фиксированным окладом получат в январе свою обычную выплату, аналогичную доходам в любой другой месяц года.

Согласно производственному календарю, последний официальный праздничный выходной в текущем году выпадает на 4 ноября. В свою очередь, новогодние каникулы начнутся в четверг, 31 декабря, и продлятся 11 дней, пишет ТАСС.

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