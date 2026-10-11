В российских вузах может измениться порядок поступления в магистратуру

При поступлении в магистратуру абитуриенты смогут подать заявления максимум на пять направлений в одном вузе, следует из проекта приказа Минобрнауки.

Сейчас их число не ограничено — в рамках одного образовательного учреждения можно выбрать любое число программ подготовки.

Запланированные изменения начнут действовать в 2027-2028 учебном году.

Ранее сегодня глава министерства Валерий Фальков заявил, что при переходе на новую модель высшего образования сроки обучения в магистратуре будут составлять от одного до трех лет в зависимости от сложности выбранной специальности.

Минобрнауки планирует завершить плавный переход вузов на новую систему до 2030 года, пишут РИА Новости.