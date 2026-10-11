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Родственников получившего медаль «За отвагу» красноармейца ищут в Псковской области

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В Псковской области ведётся поиск родственников красноармейца Сергея Фёдорова, медаль которого была обнаружена на территории Гдовского района. Информацию о находке местные жители передали членам поискового отряда «Штурм» (город Великие Луки).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поисковом объединении, в ходе проведённых мероприятий удалось установить, что найденная медаль «За отвагу» принадлежит уроженцу деревни Варваровщина Гдовского района Сергею Ивановичу Фёдорову 1900 года рождения. На службу был призван 20 февраля 1944 года Гдовским РВК (на тот момент — Ленинградская область). В момент награждения числился санитаром в составе 1259-го стрелкового полка 381-й стрелковой дивизии. Всего, по имеющимся данным, боец был трижды награждён медалями «За отвагу».

«Просим помочь найти родных Сергея Ивановича, чтобы передать его медаль в домашний архив и увековечить память героя», - отметили в поисковом отряде «Штурм».

Всех, кто обладает какой-либо информацией по данному вопросу, просим любым удобным способом обратиться в редакцию, в распоряжении которой имеются контакты поисковиков, ведущих поиск родственников бойца.

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