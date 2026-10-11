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Какое мясо повышает гемоглобин, рассказала врач

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Людям с недостатком гемоглобина стоит в первую очередь проконсультироваться с врачом, а также употреблять наиболее пигментированные отрубы мяса, рассказала доктор технических наук, профессор Елена Литвинова.

«Если гемоглобин ниже нормы, наиболее верным первым шагом является консультация специалиста, а уже затем коррекция рациона... В интенсивно работающих мышцах содержится больше миоглобина, чем в мышцах, работающих менее интенсивно. Поэтому акцент лучше делать на наиболее пигментированных отрубах мясного сырья», - сказала Литвинова.

Эксперт отметила, что в телятине содержание гемоглобина составляет 0,01-0,03%, во взрослой говядине - 0,04-0,06%, в старой говядине - 0,08-0,1%, а в свинине - 0,03-0,05%. Мясные продукты для лучшего усвоения железа можно дополнить сладким перцем, капустой, брокколи, томатами и зеленью, пишет «Газета.ru».

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