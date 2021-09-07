Общество

Учения экипажей ударных вертолетов прошли в Псковской области

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» вертолетного полка Западного военного округа в рамках учения уничтожили командный пункт условного противника на полигоне в Псковской области. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В учениях задействовали до 10 вертолетов, более 40 военных и израсходовали почти 700 боеприпасов.

Согласно замыслу, в лесу был обнаружен защищенный командный пункт. На начальном этапе учения с помощью беспилотников была проведена разведка местности, в ходе которой было обнаружено сосредоточение бронированной и автомобильной техники условного противника.

Экипажи авиации совершили несколько учебно-боевых вылетов и пуском неуправляемых авиационных ракет уничтожили около 20 единиц вооружения и военной техники, а также объекты инфраструктуры «противника».