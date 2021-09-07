Общество

Памятник Александру Невскому в Самолве будут освещать более 100 светильников

136 светильников и прожекторов установили для освещения двадцатиметрового монумента «Александр Невский с дружиной». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

Бронзовая композиция весом 50 тонн состоит из конных фигур князя, его брата, воеводы и шести витязей. На обратной стороне — мозаичное панно со сценами Ледового побоища.

Мемориал построили в год 800-летия Александра Невского возле предполагаемого места битвы 1242 года — в деревне Самолва Гдовского района. Здесь откроют музей с диорамой «Ледовое побоище» и артефактами со дна Чудского озера.

«Мы обеспечили необходимую мощность для мемориала — построили трансформаторную подстанцию и проложили кабельную линию. Уже на следующей неделе все желающие смогут увидеть монумент», - рассказали в компании.