Культура

Названа дата открытия мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал дату открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района.

По его словам, монумент откроется 11 сентября. «Он, наверное, второй по масштабу современный мемориал у нас в стране после Ржева. Я там (у нового памятника Александру Невскому - ред.) был: действительно, грандиозный памятник, его отлили из бронзы, собрали на месте, потом разобрали, чтобы перенести туда, где будет стоять. Там его огромным краном воздвигают на холм, уже на месте сваривают. При поддержке федерального центра нам 162 миллиона удалось привлечь на два этих небольших населенных пункта», - рассказал губернатор в интервью Daily Storm, оценивая масштабы проекта.

«Многие не верили, и я, честно говоря, сомневался, что за такие короткие сроки можно это реализовать, но это будет сделано. Люди тоже сначала скептически отнеслись - ругали нас за дорогу, по которой бесконечно ездили грузовики, разбивали ее. Но сейчас дорога уже нормальная», - констатировал Михаил Ведерников.

Также он рассказал о просьбе главы поселения выделить два небольших экскурсионных катера, чтобы на место Ледового побоища, где находится Вороний камень, можно было добраться по воде.