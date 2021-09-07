Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась в Псковской области

Заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась в Псковской области за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей показатели заболеваемости увеличились на 9,95% и составили 42,37 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 2653 случая.

Уже 15-ую неделю подряд в Псковской области регистрируется превышение недельного эпидпорога на 49,3%. Чаще всего превышение регистрируют среди детей до 2-х лет, детей от 3 до 6 лет и подростков от 15 лет и старше.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 21,02% и составила 65,7 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 1382 случая. В областном центре чаще всего заболевают люди от 15 лет и старше.

За минувшую неделю госпитализировано 50 человек, что меньше на 13%, чем на прошлой неделе.