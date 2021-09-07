Общество

Память участников Бородинского сражения почтили в Пскове

Торжественное мероприятие, посвященное Дню воинской славы России - Дню Бородинского сражения, состоялось в Пскове в среду, 8 сентября, у памятника генерал-фельдмаршалу Михаилу Кутузову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, члены областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» (Клуб генералов и адмиралов), курсанты Псковского филиала академии ФСИН России, ветераны, юнармейцы.

«Россия помнит замечательного, талантливейшего полководца Михаила Илларионовича Кутузова, и мы должны сделать все, чтобы память о нем и о воинах, сражавшихся с врагом под его командованием, и дальше переходила из поколения в поколение, чтобы россияне продолжали хранить память о великих людях своей страны», - подчеркнул в своем выступлении Владимир Воробьев.

После минуты молчания прозвучал гимн России, а зачем участники торжественного мероприятия в дань памяти и уважения к русскому полководцу и воинам возложили к памятнику генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова красные гвоздики.

Также в этот день в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» были приняты новые участники. Знаки юнармейцев им вручили генерал-лейтенант Валентин Костенко и генерал-майор Юрий Соседов.

Напомним, что в Бородинском сражении участвовали и псковичи. Среди них - выдающиеся полководцы генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов, генерал-лейтенант Петр Коновницын, генерал-майор Лев Давыдов - брат знаменитого партизана Дениса Давыдова, офицер-партизан Александр Фигнер.