Общество

В Самолве ведутся финальные работы по благоустройству деревни

Строители, рабочие и волонтеры строительных студенческих отрядов завершают благоустройство деревни Самолва Гдовского района. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

Теперь на въезде в Самолву установлены два рубленных автопавильона, в деревне появились заборы из зеленого штакетника, тротуары из брусчатки. Также здесь завершили укладку асфальта на нескольких центральных участках.

Напомним, в субботу, 11 сентября, в деревне Самолва состоится открытие мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».