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Общество

Путин поддержал планы возведения нового корпуса ПсковГУ для подготовки медиков

11.09.2021 22:44|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин выразил поддержку планам привлечения федерального финансирования и военных строителей к возведению нового учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета Псковского госуниверситета (ПсковГУ), сообщает ТАСС.

«Хорошо», - сказал глава государства в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, отвечая на просьбу главы региона поддержать планы.

По словам Ведерникова, сегодня регион испытывает проблемы с кадрами во многих сферах экономики, особенно это касается медицины. Совместно с правительством был проработан вопрос строительства нового корпуса для медицинского факультета ПсковГУ, но по государственной программе он появится не раньше 2025 года. Как отметил губернатор Псковской области, Минобороны РФ, которое уже в ускоренные сроки построило в регионе три корпуса новой инфекционной больницы, готово взяться за этот проект уже в 2021 году.

«Мы просим поручения и средства из федерального бюджета. И чтобы поставщиком услуги было Минобороны. Мы с ними проговорили, они уже сделали проект и готовы в этом году приступить к работам. В этом случае в следующем учебном году у нас уже студенты пойдут туда учиться», - сказал Ведерников. Он также отметил, что в случае, если проектом займутся военные, его стоимость составит около 1 млрд рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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