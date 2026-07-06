Сбор книг для псковских библиотек продолжится до 31 июля

Акция по сбору книг для школьных библиотек муниципальных округов Псковской области продолжается до 31 июля. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Козловский в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

«Хорошие книги не должны пылиться на полках. Наверняка у многих дома есть книги, которые уже давно прочитаны. Они аккуратно стоят в шкафу, но могут обрести новую жизнь в руках школьников», — отметил Александр Козловский.

Парламентарий, вместе с партией «Единая Россия», фондом «Земляки» и при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России собирает литературу, которая поможет обновить библиотечные фонды к новому учебному году. Особенно нужны: произведения школьной программы, книги для внеклассного чтения, энциклопедии и познавательная литература, учебные издания. Книги должны быть в хорошем состоянии, чтобы ими могли пользоваться еще многие ребята.

«Если у вас есть возможность поделиться такой литературой — присоединяйтесь. Иногда одна книга может стать для ребенка началом большой любви к чтению, помочь найти ответы на важные вопросы или даже повлиять на выбор будущей профессии. Приносить книги можно в общественные приемные партии "Единая Россия" до 31 июля», - отметил Александр Козловский.

«Спасибо каждому, кто уже откликнулся. Именно из таких добрых и, казалось бы, простых поступков складываются большие и важные дела», — резюмировал Александр Козловский.