 
Общество

Сбор книг для псковских библиотек продолжится до 31 июля

0

Акция по сбору книг для школьных библиотек муниципальных округов Псковской области продолжается до 31 июля. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Козловский в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

«Хорошие книги не должны пылиться на полках. Наверняка у многих дома есть книги, которые уже давно прочитаны. Они аккуратно стоят в шкафу, но могут обрести новую жизнь в руках школьников», — отметил Александр Козловский.

Парламентарий, вместе с партией «Единая Россия», фондом «Земляки» и при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России собирает литературу, которая поможет обновить библиотечные фонды к новому учебному году. Особенно нужны: произведения школьной программы, книги для внеклассного чтения, энциклопедии и познавательная литература, учебные издания. Книги должны быть в хорошем состоянии, чтобы ими могли пользоваться еще многие ребята.

«Если у вас есть возможность поделиться такой литературой — присоединяйтесь. Иногда одна книга может стать для ребенка началом большой любви к чтению, помочь найти ответы на важные вопросы или даже повлиять на выбор будущей профессии. Приносить книги можно в общественные приемные партии "Единая Россия" до 31 июля», - отметил Александр Козловский.

 

«Спасибо каждому, кто уже откликнулся. Именно из таких добрых и, казалось бы, простых поступков складываются большие и важные дела», — резюмировал Александр Козловский.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026