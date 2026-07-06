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Суд оставил без изменений меру пресечения Анастасии Повторейко

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Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность постановления Псковского городского суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении отстраненной от должности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасии Повторейко. Об этом сообщает пресс-служба судов региона. 

Фото: Псковский областной суд

В апелляционной жалобе защитник просила изменить Анастасии Повторейко меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление суда первой инстанции оставлено без изменения.

Анастасия Повторейко была заключена под стражу 30 декабря 2025 года. По версии следствия, из-за действий руководителя медучреждения в адрес инфекционной больницы неправомерно перечислены денежные средства в размере более 197 млн рублей. 25 февраля суд заменил Анастасии Повторейко меру пресечения на домашний арест. 

12 февраля Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о временном отстранении Анастасии Повторейко от должности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы.

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Также суд принял решение продлить арест ее имущества. 

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