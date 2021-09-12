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Общество

Михаил Ведерников поручил ускорить строительство парка «Россия — моя история»

13.09.2021 22:06|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил в ручном режиме сопровождать решение актуальных вопросов с подрядной организацией для значительного ускорения работ по строительству интерактивного исторического парка «Россия — моя история» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации. 

Михаил Ведерников в понедельник, 13 сентября, провел рабочую встречу с вице-губернатором Василием Осиповым и председателем регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым. Глава региона обсудил со специалистами ряд вопросов по реализуемым на территории области проектам.

В частности, Михаил Ведерников заслушал доклад о строительстве в Пскове парка «Россия — моя история». Губернатор отметил особую важность реализуемого проекта и напомнил об ответственности за итоговый результат. Он подчеркнул, что основная задача — в кратчайшие сроки завершить строительство здания интерактивного парка.

В рамках рабочей встречи также был затронут вопрос подготовки региона к отопительному сезону. Василий Осипов отметил, что в среднем готовность региона составляет около 85%. В числе лидеров — Красногородский, Локнянский, Палкинский, Себежский, Стругокрасненский районы. В рамках межведомственной комиссии по подготовке к отопительному сезону, а также в ручном режиме с муниципальными образованиями прорабатываются актуальные вопросы, в частности, по пополнению запасов топлива, завершению ремонтных и профилактических работ на оборудовании котельных и инженерных сетях.

Глава региона обратил особое внимание участников рабочей встречи на необходимость ускорить работы в муниципалитетах, чтобы иметь возможность при изменении погодных условий в первую очередь подать тепло в учреждения социальной сферы. Также Михаил Ведерников поручил держать на особом контроле процесс получения паспортов готовности потребителями тепловой энергии.

Теги: #псков #Россия - моя история #парки
Источник: Псковская Лента Новостей
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