Общество

Более 300 школьных комплектов собрали в Псковской области для нуждающихся семей

Более 300 комплектов школьных принадлежностей собрали для детей в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной общественной организации «Дети – наше будущее».

Фото здесь и далее: ПОООМС «Дети – наше будущее»

Ежегодно организация проводит благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу» и оказывает адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В этом году благодаря акции в рамках проекта «Социальные центры "Ради жизни"» собрано более 300 комплектов школьных принадлежностей для семей из Пскова, Псковского, Островского, Палкинского, Опочецкого, Дновского районов, написавших заявления о необходимости такой помощи.

На данный момент идет раздача этих комплектов. В каждый входят тетради, ручки, карандаши, дневники, пенал и многое другое.

Организация «Дети – наше будущее» выразила благодарность неравнодушным псковичам, коллективам школ, общественному совету при УМВД России по Псковской области и другим участникам благотворительной акции «Соберем ребенка в школу». «Поддержка семей с невысоким доходом в период ухудшения экономической ситуации на фоне борьбы с коронавирусом особенно ценна», - добавили организаторы акции.