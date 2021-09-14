Общество

Батальон десантников из Пскова высадился на полигоне «Брестский»

Более 400 военнослужащих сводного российско-белорусского подразделения десантников и 39 единиц техники десантировалось парашютным способом из самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации и вступило в бой на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь в ходе совместного стратегического учения «Запад-2021». Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, после захвата площадки и приземления подразделения закрепились на назначенном командованием рубеже обороны.

Батальон гвардейцев-десантников Псковского десантно-штурмового соединения ВДВ, совершив перелет с аэродрома взлета «Кресты» на расстояние более 1 тыс. километров, десантировался с высоты 600 метров с использованием парашютных систем Д-10.

Военнослужащие Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь совершали загрузку техники и личного состава в самолеты на аэродроме «Мачулищи» под Минском и вставали в строй самолетов ВТА на подлете к точке выброски. Используя парашюты Д-6, подразделения белорусских десантников высадились в назначенной точке приземления. Покидание корабельных команд воздушного судна осуществлялось с интервалом в одну минуту.

В ходе активной фазы учения десантники из России и Белоруссии отработали десантно-штурмовые действия на полигоне «Брестский». После десантирования личного состава и техники гвардейцы уничтожили условного противника и, удерживая выгодные рубежи, обеспечили успешные действия основной группировки войск (сил).

Действиями сводного десантного подразделения были блокированы три моста через участок водной преграды, что не позволило условному противнику помешать действиям войск и обеспечить развертывание мотострелковых подразделений в интересах группировки войск на полигоне.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.