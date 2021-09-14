Общество

Михаил Ведерников: Персонал попавшей в непростую ситуацию пушкиногорской гостиницы не должен пострадать

Губернатор Михаил Ведерников обсудил с заместителем Нинель Салагаевой судьбу пушкиногорской гостиницы «Дружба», которая находится в непростом финансовом положении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, в июне губернатор в рамках рабочей поездки в муниципалитет посещал это муниципальное предприятие, чтобы обсудить возможные варианты решения актуальных вопросов.

И сейчас глава региона сообщил, что району из резервного фонда администрации области будут направлены средства, которые позволят компенсировать часть долговых обязательств муниципальному предприятию и урегулировать споры с кредиторами.

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Михаил Ведерников отметил, что необходимо провести работу по модернизации работы гостиницы, в первую очередь, обратив внимание на совершенствование управленческих механизмов. Нинель Салагаева сообщила, что в настоящее время разработана концепция, которая позволит настроить ее работу и вывести предприятие из финансовых трудностей. Михаил Ведерников особо подчеркнул, что персонал гостиницы не должен пострадать, ни один сотрудник не должен быть уволен, а заработная плата должна быть сохранена в полном объеме.

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Гостиница, расположенная в самом центре Пушкинских Гор, востребована у гостей муниципалитета. Из-за пандемии она приостанавливала свою работу, но в летний сезон снова открыла двери для постояльцев. С этого момента «Дружба» демонстрировала хорошую загрузку коечного фонда, несмотря на действующие ограничения по приему туристов и сложившуюся эпидемиологическую обстановку.

В рамках рабочей поездки в Пушкинские Горы губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 5 июня, посетил гостиницу «Дружба». В осмотре объекта приняли участие заместитель губернатора Нинель Салагаева, руководство муниципалитета. В настоящее время это муниципальное предприятие испытывает финансовые трудности. В связи с пандемией гостиница была вынуждена приостановить работу, но недавно здесь снова стали принимать постояльцев.

Напомним, за время приостановки работы удалось сохранить коллектив, большая часть долгов по заработной плате выплачена, но по-прежнему не решен ряд проблем, связанных с задолженностями за потребленные коммунальные ресурсы и по налоговым платежам. Основная сложность в том, что предприятие не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, соответственно на него не распространяются меры поддержки малого и среднего бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции. Администрация региона ищет возможности для восстановления полноценной работы гостиницы.