Общество

За сутки 127 человек в Псковской области заразились коронавирусом

За сутки 127 человек в Псковской области заразились COVID-19. С начала пандемии факт заражения в регионе подтвердили у 48 935 человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

На данный момент в Псковской области провели 526 375 исследований на коронавирус, в том числе за минувшие сутки сделали 721 тест. Выздоровели 42 237 пациентов.

Умерли с начала пандемии в Псковской области 744 человека, за сутки зафиксировано пять летальных случаев.

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 16996

Великие Луки – 7995

Бежаницкий район – 521

Великолукский район – 1210

Гдовский район – 776

Дедовичский район – 1161

Дновский район – 379

Красногородский район – 441

Куньинский район – 456

Локнянский район – 338

Невельский район – 1907

Новоржевский район – 689

Новосокольнический район – 1312

Опочецкий район – 1314

Островский район – 2251

Палкинский район – 510

Печорский район – 891

Плюсский район – 868

Порховский район – 1472

Псковский район – 3998

Пустошкинский район – 482

Пушкиногорский район – 579

Пыталовский район – 563

Себежский район – 827

Стругокрасненский район – 637

Усвятский район – 316

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.