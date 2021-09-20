За сутки 127 человек в Псковской области заразились коронавирусом

За сутки 127 человек в Псковской области заразились COVID-19. С начала пандемии факт заражения в регионе подтвердили у 48 935 человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
На данный момент в Псковской области провели 526 375 исследований на коронавирус, в том числе за минувшие сутки сделали 721 тест. Выздоровели 42 237 пациентов.
Умерли с начала пандемии в Псковской области 744 человека, за сутки зафиксировано пять летальных случаев.
Статистика по муниципалитетам:
Псков – 16996
Великие Луки – 7995
Бежаницкий район – 521
Великолукский район – 1210
Гдовский район – 776
Дедовичский район – 1161
Дновский район – 379
Красногородский район – 441
Куньинский район – 456
Локнянский район – 338
Невельский район – 1907
Новоржевский район – 689
Новосокольнический район – 1312
Опочецкий район – 1314
Островский район – 2251
Палкинский район – 510
Печорский район – 891
Плюсский район – 868
Порховский район – 1472
Псковский район – 3998
Пустошкинский район – 482
Пушкиногорский район – 579
Пыталовский район – 563
Себежский район – 827
Стругокрасненский район – 637
Усвятский район – 316
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.