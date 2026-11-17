ИТ-холдинг Т1 добавил в платформу корпоративных коммуникаций DION технологию Mobile Device Management (MDM) для централизованного управления и защиты мобильных устройств сотрудников. Теперь компании смогут выдавать сотрудникам доступ к корпоративным сервисам со смартфонов и контролировать, какие действия с внутренними данными допустимы — без развёртывания отдельной MDM-системы. При этом данные организации хранятся в изолированной среде внутри приложения DION и не смешиваются с личными.

Защита корпоративной мобильной среды требует все больше внимания. По результатам исследования RuPost, проведенного в 2026 году среди 640 сотрудников российских компаний, 71% опрошенных используют для работы более одного устройства, а 41% — три и более; при этом MDM применяют только 8% респондентов. Рынок отвечает на этот разрыв ростом: согласно обзору TAdviser, в 2025 году объем российского рынка решений для управления корпоративной мобильностью (EMM, Enterprice Mobility Management), к которым относится MDM, достиг 1,9 млрд рублей, увеличившись на 22% за год. При этом на российских разработчиков пришлось 84% продаж таких решений.

DION.MDM — это защищённый мобильный клиент: приложение с изолированной средой хранения данных, которая отделяет корпоративную информацию от остального содержимого устройства и позволяет применять к ней политики компании. При этом отдельный рабочий контейнер (Work Profile) на смартфоне не создаётся — безопасность обеспечивается внутри самого приложения, без вмешательства в настройки операционной системы личного гаджета.

Защита выстроена в несколько уровней: регистрация и аутентификация устройства, аутентификация пользователя с многофакторной защитой доступа, шифрование и изоляция данных DION, управление их удалением и контроль версий приложения. Для дополнительных сценариев аутентификации платформа использует DION.ID — сервис идентификации, связывающий личность пользователя с конкретным устройством, в том числе через цифровые сертификаты.

По данным команды DION, настройка устройства в платформе занимает около 15 минут против одного дня в традиционных MDM-решениях. При этом сотруднику нужно сделать всего три простых шага: скачать мобильное приложение, оформить заявку на удалённый доступ и установить факторы аутентификации. Действия интуитивно понятны и знакомы пользователю, что существенно снижает нагрузку на ИТ-поддержку.

Администратор может самостоятельно настроить правила использования DION через единую консоль платформы: разрешить доступ только с доверенных устройств, запретить скриншоты и запись экрана, ограничить использование буфера обмена и сохранение файлов, а при необходимости выборочно удалить корпоративные данные, не затрагивая личную информацию пользователя. Также можно задать автоматическую блокировку при бездействии и проверку устройства на соответствие требованиям безопасности. Например, если на смартфоне не установлен пароль или биометрическая защита экрана, вход в приложение может быть заблокирован. При этом каждая организация может сама определять необходимый уровень ограничений в зависимости от своих требований и рисков.

«Бизнес устойчиво запрашивает усиление защиты мобильного рабочего места. Сегодня личные устройства пользователей (BYOD1) являются неотъемлемой частью корпоративных коммуникаций, через них проходит всё больше информации — и требования к её защите растут. Запуск защищённой технологии MDM в DION стал ответом на эту потребность: ещё до ее появления клиенты запрашивали встроенную MDM-функциональность в нашей UC-платформе. Для нас важно сохранять гибкость и давать организациям возможность самостоятельно определять необходимый уровень защиты. Обеспечение безопасного мобильного рабочего места — одна из ключевых задач, которую мы должны решить для рынка сегодня», — отметил бизнес-лидер платформы корпоративных коммуникаций DION, ИТ-холдинг Т1 Дмитрий Денисов.

Функционал DION.MDM востребован среди компаний с повышенными требованиями к защите данных, включая финансовые организации, предприятия энергетики и промышленности и крупные страховые компании. Также технология подходит организациям с максимальным уровнем стандартов к информационной безопасности, в частности крупнейшим банкам. Решение разработано с учетом требований ГОСТ Р 57580.1-2017 в части защиты удаленного доступа (ЗУД).

Сейчас DION.MDM доступен в облачной версии для всех клиентов платформы: все перечисленные функции уже работают на Android и iOS, для полноценной работы нужны мобильное приложение DION версии 6.3+ и DION.ID версии 2.1+. До конца I квартала 2027 года планируется запуск решения для on-premise-инсталляций. В дальнейшем для on-premise- и гибридных клиентов предусмотрена установка сертификатов безопасности через DION.ID.