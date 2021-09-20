Общество

«Плюшки» и разочарование в профессии: что заставляет псковичей учиться межэтнической журналистике

В Псковском государственном университете открылась шестая по счету «Школа межэтнической журналистики». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в школе.

Напомним, что это всероссийский проект Гильдии межэтнической журналистики под эгидой Федерального агентства по делам национальностей. В ближайшие два с половиной месяца занятия школ межэтнической журналистики будут проходить одновременно по единой программе в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Махачкале, Новосибирске, Оренбурге, Пскове, Салехарде, Саранске, Симферополе, Сыктывкаре, Томске, Улан-Уде, Чебоксарах, Черкесске, Хабаровске и Элисте.

В Пскове в «Школу межэтнической журналистики» на сегодня поступили 11 человек от 17 до 27 лет (набор желающих продлится до конца сентября). В качестве вступительного экзамена для зачисления на эти бесплатные курсы они писали мотивационные письма.

Оказалось, что некоторых юных псковичей поступить в «Школу межэтнической журналистики» подвиг «опыт Ганзы» и лекции нейропсихолингвиста Татьяны Черниговской.

Новые ученики псковской Школы хотят научиться «правильно ставить вопросы, чтобы получать нужные ответы».

Среди них есть уже продвинутые блогеры, которые решили, что для дальнейшего развития им полезно расширить свой кругозор и подготовить несколько публикаций под руководством опытного журналиста (в Пскове Школу межэтнической журналистики ведет Ольга Миронович).

Они хотят овладеть инструментами влияния на общественное мнение. «Моя мотивация – научиться использовать эти инструменты для того, чтобы в будущем или даже сейчас вносить свой вклад в улучшение нашего общества и способствовать умножению счастья и благополучия людей», - написала студентка Псковского колледжа искусств Анна Поко.

А одного ученика в псковскую Школу межэтнической журналистики привел неудачный опыт сотрудничества с местным информационным агентством – «скучные пресс-релизы, аудио-расшифровки» и переписывание новостей из партийных штабов. Последней каплей для этого молодого человека, по его же словам, стала работа с пресс-релизом, согласно которому среднестатистической псковской семье с двумя детьми, чтобы накрыть новогодний стол, достаточно потратить 1500-1700 рублей. Он никак не мог согласиться с этими цифрами, из-за чего «карьера журналиста» в его глазах «как-то померкла».

Этот ученик надеется, что Школа межэтнической журналистики вернет ему веру в профессию журналиста и снова заставит мечтать о работе в СМИ.

Немаловажным мотивирующим фактором для учеников шестой по счету псковской Школы межэтнической журналистики стала «"плюшка" в виде поездки в Москву». Ведь лучшие выпускники школы не только получат сертификаты, но также смогут принять участие в выездной отчетной конференции, которая пройдет в конце ноября в столице, а также в этноэкспедиции в один из регионов РФ.

Отметим, что ученики псковской Школы межэтнической журналистики два раза подряд, в 2019 и 2020 годах, становились победителями Всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец». В частности, в прошлом году в номинации «Поколение мультимедиа» победу в этом профессиональном журналистском конкурсе одержала учащаяся Псковского колледжа искусств Елизавета Андреева со статьей «Менталитет есть? А если найду?».

Теперь Елизавета Андреева поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, а заодно в санкт-петербургскую Школу межэтнической журналистики, чтобы совмещать теорию с практикой. Ведь значительная часть учебного времени во всех школах межэтнической журналистики отведена практическим занятиям и подготовке публикаций для региональных и федеральных СМИ.

Напомним также, что выпускники псковской Школы межэтнической журналистики прошлых лет (Елизавета Славятинская, Иван Журавков, Ксения Журавкова, Светлана Пикалева) уже успели сделать себе имена в региональных и межрегиональных СМИ, добавили в школе.