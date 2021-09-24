Еще 149 человек заразились коронавирусом в Псковской области, пятеро умерли

Число смертей от коронавируса в Псковской области достигло 759. За прошедшие сутки статистику пополнили еще пять летальных случаев, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
23 сентября в Псковской области выявили 149 новых случаев заражения коронавирусом (всего - 49 485), избавился от вируса 131 пациент (всего - 42 520).
Статистика по муниципалитетам:
Псков – 17121
Великие Луки – 8099
Бежаницкий район – 528
Великолукский район – 1231
Гдовский район – 785
Дедовичский район – 1184
Дновский район – 379
Красногородский район – 442
Куньинский район – 460
Локнянский район – 342
Невельский район – 1932
Новоржевский район – 692
Новосокольнический район – 1335
Опочецкий район – 1337
Островский район – 2277
Палкинский район – 515
Печорский район – 905
Плюсский район – 875
Порховский район – 1484
Псковский район – 4046
Пустошкинский район – 488
Пушкиногорский район – 584
Пыталовский район – 566
Себежский район – 858
Стругокрасненский район – 654
Усвятский район – 320
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.