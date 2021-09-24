Общество

Еще 149 человек заразились коронавирусом в Псковской области, пятеро умерли

Число смертей от коронавируса в Псковской области достигло 759. За прошедшие сутки статистику пополнили еще пять летальных случаев, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

23 сентября в Псковской области выявили 149 новых случаев заражения коронавирусом (всего - 49 485), избавился от вируса 131 пациент (всего - 42 520).

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 17121

Великие Луки – 8099

Бежаницкий район – 528

Великолукский район – 1231

Гдовский район – 785

Дедовичский район – 1184

Дновский район – 379

Красногородский район – 442

Куньинский район – 460

Локнянский район – 342

Невельский район – 1932

Новоржевский район – 692

Новосокольнический район – 1335

Опочецкий район – 1337

Островский район – 2277

Палкинский район – 515

Печорский район – 905

Плюсский район – 875

Порховский район – 1484

Псковский район – 4046

Пустошкинский район – 488

Пушкиногорский район – 584

Пыталовский район – 566

Себежский район – 858

Стругокрасненский район – 654

Усвятский район – 320

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.