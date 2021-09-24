Общество

Эко-занятие прошло в псковской коррекционной школе

Эко-занятие прошло в Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе №7 в городе Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель Псковского отделения Российского экологического движения, член экспертного совета РЭД Сергей Елизаров.

Занятие прошло в рамках проведения экологической акции «Сдайте макулатуру — накормите бездомных животных», которую, по словам Сергея Елизарова, проводят в городе уже в третий раз.

«Дети специально целыми классами готовились к нашей экологической акции, придумывали загадки, рассказывали своими словами, как можно спасти экологию, что такое экология, что такое макулатура, говорили о том, что, если сдать тонну макулатуры, можно спасти 17 деревьев. На самом деле, нас, организаторов, очень трогает, когда дети столько своего личного времени отдают, чтобы подготовиться к нашему мероприятию. Они целую презентацию подготовили! Таким детям мы с удовольствием дарим подарки от наших партнеров — экосумки и термостаканы», - рассказал Сергей Елизаров.

По его словам, с каждым разом в акции участвует все больше людей, растет и сумма денег, которую удается собрать. Так, по итогам первой акции получилось сдать макулатуру на 8 тысяч рублей, а во второй — уже на 40 тысяч.

«Все денежные средства мы перечисляем в зоозащитные организации "Шанс" и "Лесопилка". Мы очень надеемся, что, несмотря на пасмурную погоду, люди будут активно идти, и нам удастся собрать еще больше макулатуры, чтобы закупить еще больше продуктов для бездомных животных», - отметил руководитель Псковского отделения Российского экологического движения.

Желающие принять участие в акции псковичи могут принести макулатуру в четыре пункта приема:

у гипермаркета «Лента» на улице Труда, 54, у гипермаркета «Лента» на Рижском проспекте, 96Б, у торгового центра «Шайба» на улице Яна Фабрициуса, 5А, у торгового центра «Империал» на улице Коммунальной, 41.

Волонтеры акции будут находиться в указанных точках 24 и 25 сентября с 10.00 до 15.00.