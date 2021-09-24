Общество

Долги пушкиногорской гостиницы погасят за счет резервного фонда области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить деньги на погашение долгов гостиницы «Дружба», которая находится Пушкиногорском районе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале области.

Всего на эти цели из резервного фонда Псковской области глава региона поручил выделить 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщилось, что Михаил Ведерников распорядился направить району средства, которые позволят компенсировать часть долговых обязательств муниципальному предприятию и урегулировать споры с кредиторами.