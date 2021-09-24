Общество

Псковский облсопроф поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Псковский областной совет профсоюзов поздравил машиностроителей с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного совета профсоюзов.

«Машиностроение – это сектор промышленности нашей страны, объединяющий работу сотен тысяч профессионалов. В этой отрасли работают высококвалифицированные, ответственные специалисты, трудовые династии, способные продвигать производство на новые уровни», - сообщил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

«В день вашего профессионального праздника позвольте от имени профдвижения Псковской области поздравить вас и выразить надежду в том, что вашими усилиями машиностроительная отрасль в Псковской области вернется на прежние уровни и псковская земля снова станет одним из крупных производителей в секторе машиностроения. Желаю вам здоровья, новых трудовых достижений, счастья и поддержки родных и близких», – поздравил псковичей с Днем машиностроителя председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.