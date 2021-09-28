Общество

Несанкционированные постройки появились в историческом центре Печор

Несанкционированные постройки возвели в центре Печор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по строительству и ЖКХ администрации Печорского района.

Фотографии деревянных строений за кафе «Лилия» появились в группе «Жители Печор». Автор поста предложил печерянам угадать, «что за архитектурные шедевры возводят в исторической части города».

Фото: Надежда Баранова, группа «Жители Печор» в соцсети «ВКонтакте»

Участники сообщества в социальной сети высказали свои предположения: «крематорий для недовольных», «современные двухэтажные туалеты - первый этаж для простых грешных, а второй - для большого начальства», «гостевые домики (так как за библиотекой новая гостиница)», «птицеферму делают, курятники какие-то», «баня, мужское и женское отделения», «склады под горючку».

При этом многих жителей и гостей города возмутил факт появления «новостроя» в исторической части города.

В комитете по строительству и ЖКХ отметили, что районные власти не давали хозяйке участка разрешения на строительство. Цель возведения зданий и их дальнейшую судьбу представители комитета обсудят сегодня на встрече с владелицей участка.