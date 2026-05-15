 
Общество

В МВД предупредили о схеме скрытых рассылок мошенников

0

Мошенники начали применять символы из разных алфавитов, смешивать кириллицу и латиницу, использовать необычные знаки и хаотичный регистр, чтобы обойти автоматические системы защиты мессенджеров. Об этом 15 мая сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Изображение создано нейросетью

«Мошенники используют символы из разных алфавитов, кириллицу и латиницу, необычные знаки или смешанный регистр, чтобы обойти автоматические системы защиты мессенджеров и маскировать массовые рассылки», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Подчеркивается, что именно такие странные сочетания и хаотичный регистр становятся одними из самых заметных признаков мошеннической активности, особенно если вместе с этим пользователю присылают архивы, apk- или HTML-файлы, ссылки или сообщения в стиле «это ты на фото?», пишут «Известия». Граждан призвали быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026