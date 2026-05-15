В МВД предупредили о схеме скрытых рассылок мошенников

Мошенники начали применять символы из разных алфавитов, смешивать кириллицу и латиницу, использовать необычные знаки и хаотичный регистр, чтобы обойти автоматические системы защиты мессенджеров. Об этом 15 мая сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Изображение создано нейросетью

«Мошенники используют символы из разных алфавитов, кириллицу и латиницу, необычные знаки или смешанный регистр, чтобы обойти автоматические системы защиты мессенджеров и маскировать массовые рассылки», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Подчеркивается, что именно такие странные сочетания и хаотичный регистр становятся одними из самых заметных признаков мошеннической активности, особенно если вместе с этим пользователю присылают архивы, apk- или HTML-файлы, ссылки или сообщения в стиле «это ты на фото?», пишут «Известия». Граждан призвали быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам.