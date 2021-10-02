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Общество

В ПФР назвали условия досрочной пенсии для предпенсионеров

03.10.2021 15:28|ПсковКомментариев: 0

Россияне, не имеющие возможности устроиться на работу в предпенсионном возрасте, имеют право выйти на заслуженный отдых на два года раньше. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на одно из региональных отделений Пенсионного фонда России.

«Помимо этого, страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также у них должно быть накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2021 году это 21», — добавили в ПФР.

В ведомстве отметили, что лучше обратиться с соответствующим заявлением заранее, чтобы избежать случаев неполучения пенсии за период между прекращением выплаты досрочной пенсии как безработному гражданину и датой назначения страховой пенсии по старости.

Как отмечает Газета.ру, ранее в ПФР назвали категорию пенсионеров, имеющих право на повышенную пенсию. По данным ведомства, родители студентов, обучающихся по очной форме обучения, имеют право на повышенные выплаты. При этом студенты могут учиться как в российских, так и в иностранных учебных заведениях за границей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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