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Синичкин день и День специалиста по безопасности в России отмечают сегодня

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Синичкин день, День специалиста по безопасности в России, Всемирный день борьбы с пневмонией и Всемирный день курицы отмечают сегодня, 12 ноября.

Изображение сгенерировано нейросетью

Синичкин день отмечается в России по инициативе Союза охраны птиц. Его дата выбрана неслучайно: 12 ноября наши предки встречали день Зиновия Синичника и верили, что к этому времени синицы начинают перебираться ближе к людям в поисках пищи. Чтобы помочь маленьким синичкам выжить в холодное время года, люди мастерили кормушки и наполняли их угощениями для птиц. А еще по синицам предсказывали погоду: если те громко пищали по утрам и собирались стаями, люди ждали холодов.

Сегодня Синичкин день — просветительский праздник, в разных регионах страны проходят экологические акции. Так активисты напоминают обществу о том, что зимующие птицы нуждаются в защите и подкормке.

День специалиста по безопасности в России, неофициальный праздник, появился в России в 2005 году по инициативе одного из интернет-порталов, посвященного вопросам безопасности. В этот день поздравления принимают эксперты по безопасности на предприятиях, личные телохранители, сотрудники охранных организаций, а также специалисты по информационной, экономической и кибербезопасности. Кстати, если несколько десятилетий назад охраной важных лиц занимались исключительно мужчины, то сегодня в этой сфере немало представительниц женского пола.

Пневмония — одно из опасных инфекционных заболеваний дыхательной системы, которое грозит осложнениями и может привести к летальному исходу. Крайне важно вовремя распознать болезнь и начать лечение.

Чтобы повысить осведомленность людей о грозном заболевании, по инициативе врачей была учреждена дата — Всемирный день борьбы с пневмонией. В разных странах педиатры, терапевты и пульмонологи проводят просветительские акции, подробно рассказывают о пневмонии, учат вовремя ее выявлять и эффективно с ней бороться. Пневмония особенно опасна для детей и старшего поколения, а также людей с хроническими заболеваниями.

Всемирный день курицы посвящен птице, которая столетиями обеспечивает человека мясом и яйцами. Разведение кур остается значимой частью сельского хозяйства в многих странах. Хоть у этого праздника нет официального статуса, в День курицы вспомните о том, как важно птицеводство для продовольственной безопасности, пишет «Газета.ru» .

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