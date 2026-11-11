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Скончался посол России в США Александр Дарчиев

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Посол России в США Александр Дарчиев скоропостижно скончался 11 ноября на 67-м году жизни. Об этом сообщили в официальном канале МИД России.

Фото: МИД России

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким дипломата.

В МИД отметили высокий профессионализм Александра Дарчиева и его многолетнюю работу на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики.

«Ушёл из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник. Высочайший профессионал, блестящий американист, А.Н. Дарчиев работал на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики», — говорится в сообщении ведомства.

«Светлая память о безвременно ушедшем коллеге навсегда сохранится в наших сердцах», — добавили в МИД России.

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