Магнитные бури сегодня: наступил день относительного затишья перед стабилизацией магнитосферы

После мощной серии солнечных вспышек и геомагнитных возмущений в выходные, сегодня, 12 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в состоянии неустойчивого равновесия.

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Согласно ряду прогнозов, в целом по планете ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка. Планетарный индекс Kp, который измеряет уровень возмущения магнитного поля, как ожидается, будет держаться в районе 2–3 баллов. Это означает, что вероятность полноценной магнитной бури, по оценкам Британской геологической службы, невелика, а значительных усилений солнечного ветра не прогнозируется. По данным Лаборатории солнечной астрономии, Земля постепенно выходит из-под влияния корональной дыры, и вероятность дальнейших геомагнитных возмущений оценивается как низкая.

Тем не менее, другие источники не исключают, что 12 ноября в отдельных регионах Землю все же накроет магнитная буря. По данным погодных сервисов, в отдельных районах (например, в Малиновке и Северо-Курильске) утром 12 ноября индекс Kp может достигать 6 баллов, что соответствует умеренной магнитной буре (уровень G2). Также существует небольшая вероятность, что возмущения достигнут уровня слабой бури G1.

Для метеозависимых людей даже такие колебания могут стать ощутимыми. В периоды геомагнитной нестабильности возможны головные боли, усталость, тяжесть в голове и общее снижение работоспособности. Медики рекомендуют в этот день исключить интенсивные физические нагрузки, избегать стрессов и отказаться от крепкого кофе и алкоголя. Для облегчения самочувствия стоит увеличить потребление чистой воды, заменить тонизирующие напитки травяными чаями, а день завершить неторопливой прогулкой на свежем воздухе.