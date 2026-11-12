 
Общество

Магнитные бури сегодня: наступил день относительного затишья перед стабилизацией магнитосферы

0

После мощной серии солнечных вспышек и геомагнитных возмущений в выходные, сегодня, 12 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в состоянии неустойчивого равновесия.

Изображение сгенерировано нейросетью

Согласно ряду прогнозов, в целом по планете ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка. Планетарный индекс Kp, который измеряет уровень возмущения магнитного поля, как ожидается, будет держаться в районе 2–3 баллов. Это означает, что вероятность полноценной магнитной бури, по оценкам Британской геологической службы, невелика, а значительных усилений солнечного ветра не прогнозируется. По данным Лаборатории солнечной астрономии, Земля постепенно выходит из-под влияния корональной дыры, и вероятность дальнейших геомагнитных возмущений оценивается как низкая.

Тем не менее, другие источники не исключают, что 12 ноября в отдельных регионах Землю все же накроет магнитная буря. По данным погодных сервисов, в отдельных районах (например, в Малиновке и Северо-Курильске) утром 12 ноября индекс Kp может достигать 6 баллов, что соответствует умеренной магнитной буре (уровень G2). Также существует небольшая вероятность, что возмущения достигнут уровня слабой бури G1.

Для метеозависимых людей даже такие колебания могут стать ощутимыми. В периоды геомагнитной нестабильности возможны головные боли, усталость, тяжесть в голове и общее снижение работоспособности. Медики рекомендуют в этот день исключить интенсивные физические нагрузки, избегать стрессов и отказаться от крепкого кофе и алкоголя. Для облегчения самочувствия стоит увеличить потребление чистой воды, заменить тонизирующие напитки травяными чаями, а день завершить неторопливой прогулкой на свежем воздухе.

Таким образом, 12 ноября станет днем перехода от недавних геомагнитных возмущений к относительному затишью. Полная стабилизация магнитосферы, по предварительным прогнозам, ожидается не раньше 13–14 ноября, пишет «МК на Сахалине» .

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026