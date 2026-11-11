Можно ли школьникам продавать пиццу в буфете, рассказал эксперт

Пицца вполне может оказаться в школьном буфете — но не обязательно на месте каши, котлеты или другого блюда основного рациона. При определенных условиях ее допускается включать в дополнительный ассортимент, а решающими становятся состав начинки, способ приготовления и время реализации. Об этом рассказал шеф-повар, управляющий в сфере общественного корпоративного питания в Москве Андрей Алексеев.

По словам эксперта, питание детей должно строиться с учетом режима, энергетической ценности рациона, баланса белков, жиров и углеводов, разнообразия продуктов, способов их обработки, качества ингредиентов и санитарной безопасности.

Андрей Алексеев отметил, что пицца может присутствовать в меню учебных заведений в нескольких случаях.

«Считаю возможным наличие пиццы как блюда на предприятиях общественного питания учебных заведений в нескольких случаях. Если пицца готовится по классической итальянской рецептуре: мука с высоким содержанием белка, натуральные сезонные продукты без добавок и консервантов, при наличии профессионального оборудования. Если пицца приготовлена в соответствии с нормами блюд для детского питания: пирожковое тесто, начинка, прошедшая предварительную тепловую обработку, — отварное мясо и овощи, основной томатный соус, минимальное количество специй, отсутствие копчёностей, острых и пряных ингредиентов. И если реализация пиццы идёт вне основного рациона питания учащихся, как элемент ассортимента буфета, работающего после окончания питания в основной столовой», — пояснил шеф-повар.

Эксперт также рассказал о возможности замены традиционной выпечки на пиццу, пишет runews24.ru.

«Наша традиционная выпечка, тем более при соблюдении норм детского питания, требует более сложных производственных процессов и санитарных норм. Пицца же может быть элементом дополнительного, тематического питания», — отметил Андрей Алексеев.