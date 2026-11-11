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Лесовоз конфисковали у псковича за хищение древесины в Красногородском районе

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Лесовоз с прицепом конфисковали у жителя Пскова, осужденного за хищение древесины в Красногородском районе. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура Красногородского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Пскова. Мужчина обвинялся в краже травматического пистолета и крупном хищении древесины.

Суд установил, что в апреле этого года мужчина похитил из автомобиля своего знакомого травматический пистолет стоимостью 55 тысяч рублей. В мае он на лесовозе, оформленном на сожительницу, по ночам вывозил древесину с неохраняемых складов в Красногородском районе.

Общий ущерб от хищения древесины составил 280 тысяч рублей.

С учетом позиции прокурора и смягчающих наказание обстоятельств суд назначил мужчине четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Лесовоз с прицепом, который использовался при совершении преступления, конфискован.

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