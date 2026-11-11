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Псковские приставы вернули 214 тысяч рублей жертве телефонных мошенников

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Более 214 тысяч рублей вернула жительнице Кировской области владелица банковского счета, на который поступили деньги, полученные в результате телефонного мошенничества. Средства взыскали судебные приставы Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Жительница Кировской области после звонка и переписки в мессенджере WhatsApp* перевела мошеннику 140 тысяч рублей. Один из переводов поступил на счет, оформленный на другую женщину. Договорных отношений между ними не было, а законных оснований для получения денег владелица счета не имела.

Прокуратура Оричевского района Кировской области обратилась в суд в интересах пострадавшей. Суд обязал владелицу счета вернуть 140 тысяч рублей неосновательного обогащения и выплатить 74 тысячи рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма взыскания составила более 214 тысяч рублей.

Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов города Пскова №1. Должница была уведомлена о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный срок требования не исполнила. В отношении нее взыскали исполнительский сбор в размере более 25 тысяч рублей.

Кроме того, судебный пристав наложил арест на счета должницы и ограничил ее право на выезд за пределы России. В результате пострадавшая получила всю присужденную сумму, а исполнительное производство окончили фактическим исполнением.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.

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