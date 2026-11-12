 
Общество

Почти 600 корневищ пионов не пропустили через границу Псковской области

0

Партию корневищ пионов в количестве 565 штук, выращенных в Польше и перевозимых из Литвы, признало карантинным объектом должностное лицо Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при карантинном фитосанитарном контроле партии на складе временного хранения в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба управления Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Лабораторная экспертиза, проведенная в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердила, что посадочный материал заражен золотистой картофельной нематодой (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens).

Выпуск корневищ пионов на территорию Российской Федерации запретили.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Алёна Романовна
Балан

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026