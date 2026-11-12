Почти 600 корневищ пионов не пропустили через границу Псковской области

Партию корневищ пионов в количестве 565 штук, выращенных в Польше и перевозимых из Литвы, признало карантинным объектом должностное лицо Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при карантинном фитосанитарном контроле партии на складе временного хранения в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба управления Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Лабораторная экспертиза, проведенная в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердила, что посадочный материал заражен золотистой картофельной нематодой (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens).

Выпуск корневищ пионов на территорию Российской Федерации запретили.