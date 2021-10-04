Общество

Псковским учителям рассказали, при каких условиях можно выйти на пенсию досрочно

При каких условиях псковские учителя могут выйти на пенсию досрочно, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ПФР.

«У педагогических работников есть право досрочного выхода на пенсию на основании списка должностей и учреждений и правил исчисления периодов работы, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.10.2002 №781», - отметили в пресс-службе.

Так, чтобы выйти на пенсию досрочно, должно быть выполнено несколько условий:

наличие 25 лет стажа в детских образовательных учреждениях и минимального в году выхода на пенсию индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) (в 2021 — 21, в 2022 — 23,4, в 2024 — 28,2, а с 2025 — 30).

соответствие должности и места работы утвержденным спискам.

Также в фонде отметили, что с 1 сентября 2000 года педагогический работник для получения пенсии по выслуге лет должен вырабатывать норму рабочего времени, соответствующую одной полной заработной ставке.

У педагогов сохраняется право выхода на досрочную пенсию, но нужно учитывать, что исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, согласно закону № 350-ФЗ от 3 октября 2018 года, для данных граждан право выхода повышается на 5 лет с учетом переходного периода. То есть, дата выхода на пенсию будет исчисляться от даты выработки специального стажа с учетом увеличения общеустановленного пенсионного возраста.

Таким образом, если у учителя в первом полугодии 2020 года выработан необходимый для выхода на пенсию стаж 25 лет, то право на пенсию будет определено со второго полугодия 2021-го при наличии ИПК не менее 21.

Если стаж 25 лет выработан во втором полугодии 2020 года, то право на пенсию будет определено с первого полугодия 2022-го при наличии ИПК 23,4.

Уточняется, что время отсрочки выхода на пенсию будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет 5 лет: