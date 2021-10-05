Общество

Снимки туманности Кокон показал астроном-любитель из Пскова

Снимки туманности Кокон (C19) удалось сделать члену клуба любителей астрономии Псковской области. Фотографии в группе клуба в социальной сети «ВКонтакте» разместил руководитель проектов «Юного техника» в Пскове, астроном-любитель Владимир Колпаков.

Фото здесь и далее: группа «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

«К сожалению, сильный ветер очень мешал, но что-то получилось. Попробовал два варианта обработки итогового фото. Вроде, похоже на то, что должно было получиться, но как-то слабовато. Видимо, надо больше кадров в следующий раз попробовать сложить», - написал Владимир Колпаков.

184 кадра по 15 с, ISO 3200, кроп

Суммарная выдержка 46 минут

Телескоп: Sky-Watcher BK P2001 + HEQ5 Pro

Фотоаппарат: Canon 6D