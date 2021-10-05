Общество

Жителям города Пскова передали привет из космоса

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд, которая в настоящий момент находится на борту Международной космической станции, передала привет жителям родного города. Видео опубликовано на ютуб-канале «Роскосмос ТВ».

Скриншот из видео

По установленному каналу связи к Юлии Пересильд обратилась знакомая псковичка: «Юля, привет это Петушкова. Весь твой родной город Псков сегодня с тобой. Все испытали невероятные ощущения от печали до радости. Я лично, наверное, привыкла, что нас с тобой разделяют города, но чтобы расстояние Земля – космос – это неожиданно, в следующий раз предупреждай! Юлек, мы любим тебя, любим всю вашу команду, гордимся вами. Теперь я знаю, что желают космонавтам – чтобы все прошло в штатном режиме. Удачи вам, чтобы все получилось, что вы хотите, что вы задумали. И мы вас ждем здесь, на Земле. Скучаем», - сказала она.

Трансляция открытия люков между кораблем «Союз МС-19» и МКС. Ответ Юлии Пересильд на 1.25.01 секунде

«Люблю вас, Пскову привет, вас крепко-крепко обнимаю, скоро увидимся», - ответила Юлия Пересильд.

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Экипаж, в состав которого входит Юлия Пересильд, реализует научно-просветительский проект «Вызов», в рамках которого россияне первыми в мире снимут игровое кино в космическом пространстве. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС — не менее 12 суток.